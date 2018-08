Iris Mittenaere (Ninja Warrior 3) : Sa préparation pour devenir animatrice

C'était une grande première pour Iris Mittenaere. Fin mars, Miss France et Miss Univers 2016 s'est rendue à Cannes afin de tourner la saison 3 de Ninja Warrior (TF1) aux côtés des animateurs Christophe Beaugrand et Denis Brogniart. Elle a été choisie pour remplacer Sandrine Quétier – qui a quitté le groupe TF1 en décembre dernier – et devait donc interroger les candidats ainsi que recueillir leurs impressions et celles de leur famille. Une tâche loin d'être simple au départ pour la belle brune de 25 ans qui faisait ses premiers pas de présentatrice.

Afin d'être au point le jour J, Iris Mittenaere a travaillé d'arrache-pied. Une préparation qu'elle a évoquée lors d'une interview pour Purepeople : "J'ai pris des cours avec un coach vocal pour apprendre à poser ma voix et apprendre à parler quand il y a énormément de bruit autour. (...) C'est hyper important en tant qu'animatrice de garder la même voix, même si on ne s'entend pas. Ce n'est pas forcément évident. Il fallait aussi que j'apprenne les noms des candidats, leurs fiches... C'est un vrai boulot parce qu'ils sont 250. (...) C'était hyper dur."

Malgré ces difficultés, Iris Mittenaere garde un très bon souvenir de ce tournage : "Ça s'est hyper bien passé. On s'est bien amusé avec Christophe et Denis. Ils m'ont été d'une grande aide, un vrai soutien. C'était magique, j'ai adoré le faire." De quoi lui donner envie de renouveler l'expérience ? Il faudra patienter pour le savoir.

Ce qui est certain, c'est que le public la retrouvera également à la rentrée dans Danse avec les stars 9, en tant que candidate. Elle a en effet accepté de relever ce nouveau défi et affrontera donc Carla Ginola, la chanteuse Lio, l'actrice de Tamara Héloïse Martin, l'humoristeJeanfi Janssens (Les Grosses Têtes,RTL), l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens, la star de Pattaya et Taxi 5 Anouar Toubali, l'ex-footballeur Basile Boli et l'ancien rugbyman Vincent Moscato.

À noter qu'Iris Mittenaere n'est pas la seule reine de beauté à s'être lancée dans l'animation. Sa grand amie Camille Cerf est aux commandes du Super Bêtisier de NRJ12 depuis 2017 et était chroniqueuse dans Le Repley de la semaine (CSTAR) un an auparavant. Malika Ménard (Miss France 2010) officie actuellement sur France 3 Normandie dans 9h50 le matin en Normandie, mais est également passée par L'Équipe 21 (2013) ou NRJ12 (2017). Ou encore Laury Thilleman (Miss France 2011) a travaillé sur Eurosport de 2011 à 2017 et a eu la chance de coanimer Seul contre tous avec Nagui et La Fête de la Musique avec Garou sur France 2, en 2018.

