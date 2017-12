Iris Mittenaere : Notre ex-Miss Univers renoue avec ses études de dentiste...

Le 26 novembre 2017, Iris Mittenaere (ex-Miss France 2016) rendait sa couronne de Miss Univers 2016 à Las Vegas après une courte année de règne. Désormais de retour en France après avoir vécu de longs mois à New York, la bombe de 24 ans enchaîne les projets...

Mardi 12 décembre, à en croire ses réseaux sociaux, Iris Mittenaere était par exemple en tournage pour TF1. Pour les besoins de ce tournage, l'ex-reine de beauté devenue très complice avec Kev Adams a évolué dans un cabinet de dentiste ! Un retour aux sources pour celle qui était étudiante en dentaire avant d'être élue Miss France fin 2015. "En cabinet le temps d'une journée ! #dentist", a-t-elle commenté sur son compte Instagram en légende d'une photo d'elle visiblement à l'aise dans cet univers médical.

Déjà interrogée il y a quelques semaines par nos confrères de La Voix du Nord, Iris avait commenté à propos de son futur : "Autant c'était un peu compliqué pour moi après l'année de Miss France, autant je me sens prête aujourd'hui. Prête à vivre ma vie, prête à retrouver ma liberté." Et d'enchaîner sur ses projets professionnels post-Miss Univers : "Je vais encore beaucoup voyager cette année pour faire du mannequinat, du modeling. Mais l'essentiel de mon travail sera en France. Je m'installerai à Paris. (...) J'ai pas mal de rendez-vous dans le milieu télévisuel dès mon retour en France." Elle avait également parlé de ses études de dentiste qu'elle avait mises entre parenthèses : "Si je les reprends, ce ne sera pas avant la prochaine rentrée de septembre, je ne peux pas le faire comme ça, en cours d'année. (...) J'ai vraiment envie néanmoins de terminer mes études, il ne me reste que deux ans à faire, j'aimerais pouvoir combiner ça et le reste."