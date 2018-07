Iris Mittenaere prend une décision radicale concernant sa carrière....

Iris Mittenaere a vu sa vie changer radicalement depuis qu'elle a été élue Miss France puis Miss Univers 2016. Désormais très sollicitée, la bombe de 25 ans qui rêve de devenir dentiste à cependant dû faire un choix...

Qu'on se le dise, contrairement au souhait initial qu'elle avait émis publiquement à de nombreuses reprises, la petite amie de l'humoriste Kev Adams a décidé de ne pas reprendre ses études de dentiste à la rentrée prochaine. Interrogée par nos confrères de Télé Star, Iris Mittenaere – qui n'imite donc pas la belle Marine Lorphelin – a finalement statué : "Je ne vais pas reprendre mes études, du moins pas cette année. J'ai de nombreux projets professionnels et j'ai aussi mon autobiographie qui va sortir en novembre."

Il est vrai qu'Iris a le vent en poupe et qu'il serait dommage de freiner son début de carrière très prometteur. Recrutée par TF1 il y a quelques mois, l'ex-reine de beauté a d'ores et déjà mis en boîte la 3e saison de Ninja Warrior aux côtés de Christophe Beaugrand et Denis Brogniart. En avril dernier, elle ne cachait pas avoir d'autres projets avec la chaîne : "Avec TF1, j'ai signé sur le long terme. J'ai des projets... Quoi faire ? J'adore manger donc un programme en rapport avec la cuisine, cela me plairait d'en animer un."

Ninja Warrior 3, c'est dans quelques semaines en prime time sur TF1 !