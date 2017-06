Iris Mittenaere : Robe moulante et dentelle glamour, la Miss Univers est au top

À chacune de ses apparitions, Iris Mittenaere nous met en plein la vue. Le décolleté transparent en X au gala de l'amfAR, le petit bustier rose bonbon au show d'IAM à Cannes ou encore la robe à l'imprimé fleuri aux côtés de Laury Thilleman... quoi qu'elle porte, Miss Univers 2016 est tout bonnement sublime. Ce jeudi 8 juin, du côté de New York où elle vit désormais, la belle nous l'a une fois de plus confirmé.

Alors qu'elle faisait une apparition fracassante dans les tribunes de Roland-Garros aux côtés de son peut-être nouveau Jules, Matt Pokora, la jolie célibataire est aussitôt rentrée au bercail pour assurer son statut de plus belle femme de l'univers. La Frenchie la plus internationale du moment est apparue devant les photographes dans une magnifique robe noire ultramoulante au décolleté plus que olé-olé. Mais ce n'est pas tout, pour pousser le glamour à son maximum, ses bras étaient recouverts d'une fine dentelle très sexy. Alors, Iris Mittenaere est-elle un fashionista ? La réponse est oui, of course !

Pimpée de la tête aux pieds, la reine de beauté a décidé de coiffer ses cheveux en une longue tresse digne de celle de Lara Croft. Et la mise en beauté ? Comme à son habitude, elle était au top. Bouche pulpeuse recouverte de gloss rose, yeux de biche aux cils XXL et teint parfaitement halé : Iris Mittenaere était à son summum de l'élégance.

C'est à l'occasion de la soirée Roland-Garros in the City – The French Open from Paris to New York au consulat de France à New York que Miss France 2016 s'est mise sur son trente-et-un. Comme quoi, même de l'autre côté de l'Atlantique, Iris Mittenaere continue de représenter la France magnifiquement !