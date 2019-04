Iris Mittenaere, sensuelle dans sa serviette de bain : Camille Combal en rit

La divine Iris Mittenaere est toujours à Cannes pour le tournage de la 4e saison de Ninja Warrior pour TF1.

Lorsqu'elle ne tourne pas aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016, qui sera très prochainement meneuse de revue au Paradis Latin à Paris, gâte ses abonnés Instagram en multipliant les clichés sexy !

Dimanche 31 mars 2019, elle a par exemple publié un cliché d'elle dans sa chambre d'hôtel, simplement enroulée dans une serviette de bain, une autre serviette dans les cheveux et des lunettes de soleil vissées sur le nez. Puis, alors qu'on la voit assise sur son lit face à un dossier de travail Ninja Warrior, elle a commenté : "La préparation de Ninja Warrior... en mode Cannes #work #entoutesimplicité."

Inévitablement, ce cliché glamour très réussi à attiré plus de 47 000 like en 24 heures et des centaines d'internautes ont tenu à laisser un commentaire à Iris. Parmi eux, un autre jeune animateur recruté par TF1 l'an dernier, Camille Combal ! "Rassure-moi... Il n'existe pas de photos comme ça de Denis Brogniart ?", a-t-il plaisanté.

Deux jours plus tôt, Iris Mittenaere faisait déjà mouche auprès de ses abonnés en dévoilant un cliché d'elle en bikini à la piscine. Un cliché qui avait cette fois beaucoup plu à Cyril Féraud...