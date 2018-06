Iris Mittenaere stylée en bikini : L'ex-Miss Univers fait grimper la température

Iris Mittenaere enchante encore et toujours ses abonnés.

L'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a décidé ce 21 juin 2018 de célébrer l'arrivée de l'été en publiant une photo d'elle en bikini noir, une photo probablement issue d'un shooting récent intervenu lors de l'un de ses derniers voyages. "Hello summer <3", a-t-elle simplement indiqué en légende du cliché sur lequel elle apparaît toute bronzée, un béret noir et des lunettes de soleil vissées sur la tête. Un look so frenchy et so classy !

Bien entendu, les internautes ont adoré cette jolie carte postale très estivale et l'ont fait savoir sans tarder. "Comme tu es belle ! Tu représentes la France à la perfection", "Sublime, unique et divine", "Tu es trop belle, ce bikini te va à ravir", "Mais quel corps de rêve !", pouvait-on lire dans les réactions.

Pour rappel, quand elle ne voyage pas tout autour de la planète pour prendre la pose avec sensualité, Iris Mittenaere fait ses armes à la télévision française. En effet, l'ex-reine de beauté a d'ores et déjà tourné la troisième saison de Ninja Warrior (TF1) en tant que coanimatrice aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. On a hâte de voir le résultat !