Iris Mittenaere sublime au réveil : Son chéri Kev Adams valide

Iris Mittenaere n'a pas été élue reine de beauté pour rien. La belle brune de 25 ans a l'habitude de faire sensation sur la Toile (et ailleurs !). Depuis son sacre en 2015, la grande copine de Camille Cerf est devenue une habituée des séances photo en tout genre mais surtout celles à caractère sexy. En bikini en vacances, en robe de princesse le soir ou encore en supportrice de l'équipe de France, Iris Mittenaere a toujours le chic pour faire grimper la température et même lorsqu'elle sort à peine du lit... C'est ce qu'elle prouve ce mardi 14 août 2018 sur Instagram.

En train d'émerger, la protégée de Sylvie Tellier, cachée sous ses lunettes de soleil XXL, est apparue au naturel et ses cheveux longs ébouriffés. Glamour, elle faire chavirer le coeur de tous ses admirateurs. Mais le coeur de Miss Univers n'est plus à prendre...

En effet, la jolie Lilloise est en couple avec l'humoriste et comédien Kev Adams depuis plusieurs mois maintenant. S'ils ne se sont jamais affichés ensemble, le doute n'est plus possible depuis que l'ami de Gad Elmaleh s'est retrouvé face à des enfants bien curieux dans l'émission Au tableau (C8). "Écoute, j'ai une copine, ça se passe très bien, je suis heureux avec elle mais je ne préfère pas crier à toute la France", lâchait-il avant d'avouer qu'il s'agissait bien d'Iris Mittenaere.

Visiblement gaga de son amoureuse, Kev Adams n'a pas pu s'empêcher de lui témoigner tout son amour en commentaire de sa dernière publication, en inscrivant trois petits coeurs. Une belle déclaration qui a rapidement eu l'effet d'une bombe auprès des internautes, ravis de les savoir ensemble : "Plein de bonheur à vous deux mes petits chats", "Kev Adams tu es un vrai chanceux tu as une vraie pépite", "Longue vie à vous deux les z'amoureux".