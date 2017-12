Iris Mittenaere : Tenues fendues, en cuir, décolletées... Elle s'est révélée

Iris Mittenaere a été élue Miss Univers 2016 en janvier dernier. La sublime brune de 24 ans a alors quitté la France pour s'installer à New York, aux États-Unis. La jeune étudiante un peu timide s'est alors transformée en beauté irrésistible. Retour sur son règne et ses photos qui ont fait fantasmer le monde entier.

La belle Iris a dès le début marqué les esprits en arborant lors de l'élection une tenue du mythique Moulin-Rouge. Puis, la chrysalide s'est transformée en papillon et est devenue femme fatale sous l'objectif des caméras et des photographes. Pas étonnant que plus de 1,4 million de personne la suivent sur Instagram. Un réseau social sur lequel elle se dévoile parfois au naturel mais aussi très très sexy.

Quand elle ne publie pas de photo d'elle en chic robe de soirée de couleur rouge ou métallisée, la Française poste des photos d'elle en tenue sensuelle, robe fendue jusqu'en haut des cuisses ou laissant entrevoir un décolleté ravageur. Et ce n'est pas tout, elle ose même les tops à lacets et les tenues en cuir. Pendant l'année 2017, Iris Mittenaere a pris conscience de son sex appeal et elle a bien raison de l'exposer. En tout cas, ce n'est pas ses fans qui diront le contraire !