Iris Mittenaere très énervée : sa réponse cash aux critiques d'un internaute !

Sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere compte plus de 2 millions de fans... et quelques haters. Dimanche 12 mai 2019, notre Miss France 2016, également élue Miss Univers la même année, a été confrontée à des attaques auxquelles elle a, pour une fois, répondu !

C'est en story sur Instagram que la belle brune de 26 ans s'est exprimée. Iris Mittenaere a partagé une capture d'écran d'un compte fan de Frederika Alexis Cull, qui représentera l'Indonésie au concours Miss Univers 2019. Dessus, les deux reines de beauté sont comparées. La famille de l'athlète asiatique est qualifiée de "parfaite" et "riche", tandis que celle de notre belle Iris est présentée comme "mauvaise" et "sans père". De quoi faire sortir la bombe de ses gonds ! "J'ai une famille fantastique, merci de demander !", a-t-elle lancé avec une émoticône représentant un doigt d'honneur.

Très remontée, l'ancienne complice de l'humoriste Kev Adams a poursuivi, toujours en story : "Je réponds rarement aux haters... J'ai choisi cette vie, je prends les avantages et les inconvénients. Mais ma famille ne l'a pas choisie. Je suis heureuse, tout va bien. J'ai un père et une mère aimante. Une famille incroyable. Et même si ce n'était pas le cas, on ne mesure pas la valeur d'une personne par sa famille, son argent..."

Face au déferlement de haine dont a été victime notre Miss France via ce compte, Frederika Alexis Cull a tenu à lui apporter son soutien via un message plein d'amour. La jeune brune s'est désolidarisée de ce "fan", assurant qu'elle n'avait aucun lien avec le déferlement de "haine" dont Iris Mittenaere et sa famille font l'objet et a présenté ses excuses. "Encore une fois, je suis désolée et je suis à tes côtés", a-t-elle conclu.

Un coup de gueule vite oublié pour l'acolyte de Camille Cerf. En effet, l'après-midi même à l'antenne de Vivement dimanche prochain (France 2), Iris Mittenaere faisait le show en meneuse de revue de L'Oiseau paradis, un spectacle créé par Kamel Ouali à l'occasion des 130 ans du Paradis latin.