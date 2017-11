Iris Mittenaere "très gourmande" : Son secret pour garder la ligne

Samedi 18 novembre 2017, Iris Mittenaere remettait sa couronne de Miss Univers à Manushi Chhillar, représentant l'Inde. L'occasion pour notre reine de beauté de dresser le bilan de son année passée à New York. Interrogée par nos confrères de Télé Câble Sat, elle fait quelques révélations, notamment sur sa silhouette.

Si son année passée aux États-Unis lui a ouvert de nombreuses portes et lui a permis de vivre des choses extraordinaires – comme ses voyages à Haïti et Mexico avec l'association Smile Train dont elle est l'ambassadrice –, il n'a pas été simple de résister à la malbouffe. Surtout pour celle qui se présente comme "très gourmande". "J'adore manger", ajoute-t-elle.

Du coup, pas question pour Iris Mittenaere de se priver. "Je compense en faisant du sport dès que je peux, avoue-t-elle. Ici, il y a une vraie culture du sport et la motivation est plus présente qu'en France."

En avril dernier, celle qui s'est montrée plutôt proche de Kev Adams ces dernières semaines révélait déjà ses secrets minceur à nos confrères américains de People. En plus de ses séances de sport supervisées par un coach, la jolie brune de 24 ans met un point d'honneur à cuisiner elle-même ses plats. "Du coup, je peux choisir ce que j'ai envie d'ajouter et je peux éviter de mettre trop de sel et de choses dans ce genre", expliquait-elle. Plus encore, Iris Mittenaere révélait qu'elle s'offrait chaque un petit déjeuner complet, un déjeuner protéiné et un dîner plutôt léger.

