Iris Mittenaere, un mariage dans l'air : "Je suis très heureuse..."

Iris Mittenaere est une femme extrêmement occupée... À partir du 2 mai 2019 et durant neuf mois, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 sera la meneuse de revue du spectacle L'Oiseau paradis de Kamel Ouali au Paradis latin à Paris. Cependant, il va bien falloir que la bombe de 26 ans trouve du temps à consacrer à sa famille dans les mois qui viennent...

En effet, comme elle vient de l'annoncer à nos confrères de Gala, Iris devra bientôt jouer un rôle majeur lors du futur mariage de sa maman Laurence, elle aussi très présente sur les réseaux sociaux. "J'essaie d'aller dans le Nord le plus souvent possible pour voir ma mère, ma soeur Cassandre et ses enfants, Octave et Hermione. Je tiens à les voir grandir... Même si ça exige de faire des allers-retours", a-t-elle commencé avant d'en dire plus sur sa maman : "Quoi qu'il arrive, il va falloir que je trouve du temps car ma maman vient de m'annoncer une grande nouvelle. Elle va se marier et m'a demandé d'être son témoin. J'ai évidemment accepté, je suis très heureuse pour elle. La priorité, c'est son bonheur. Souvent, les enfants ne peuvent pas profiter du mariage de leurs parents, là au moins, ce sera une occasion de tous nous retrouver."

En ce qui concerne sa propre vie sentimentale, Iris Mittenaere a assuré que ce n'était plus du tout sa priorité. "Je privilégie mon travail. Je suis perfectionniste. Ce que j'entreprends, c'est toujours à fond, quitte à mettre ma vie privée de côté. Je suis une femme de 26 ans qui a envie de s'accomplir professionnellement. Je peux réussir à m'épanouir sans avoir nécessairement quelqu'un à mes côtés", a-t-elle assuré. Et d'ajouter sur la possibilité de faire des rencontres lorsqu'on a eu son parcours : "Je crois que le titre de Miss Univers fait peur aux hommes. Les gens n'osent pas m'aborder."

