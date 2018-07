Iris Mittenaere, un nouveau bébé dans sa vie : Sa mère Laurence aux anges !

C'est une très jolie nouvelle que vient d'annoncer Laurence Druart sur Instagram.

La maman très connectée d'Iris Mittenaere vient de révéler, lundi 2 juillet 2018, qu'elle allait de nouveau être grand-mère. En effet, sa grande fille Cassandre attend actuellement son deuxième enfant. C'est en légende d'une photo de la jeune femme prenant la pose le ventre arrondi dans un verdoyant jardin que la sympathique Laurence a écrit : "Je vous annonce officiellement que mon petit Octave va devenir grand frère ! Merci ma fille adorée et mon gendre #grandmatobe #family #Bonheur."

On s'en doute, les internautes ont été ravis d'apprendre cette bonne nouvelle. "Félicitations Cassandre, c'est une super nouvelle !", "Félicitations à la nouvelle future mamie, félicitations aussi à Iris future tata à nouveau et félicitations aux parents", "Quelle chance vous avez Laurence", "C'est que du bonheur", pouvait-on lire dès les premières réactions. L'ex-Miss France et actuelle petite ami du footballeur Benjamin Pavard Rachel Legrain-Trapani a elle aussi souhaité commenter. "Félicitations <3", a-t-elle écrit.

Pour l'heure, Iris Mittenaere – qui passe actuellement de très bonnes vacances à Mykonos avec son chéri Kev Adams – n'a pas réagi publiquement à cette annonce...