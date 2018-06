Iris Mittenaere : Une de ses photos vendue à 40 000 euros !

Iris Mittenaere a fait du chemin depuis sa ville de Lille dont elle est originaire. Sacrée Miss France en 2016 puis Miss Univers la même année, la jolie brune s'est rapidement hissée au rang d'icône glamour en se perfectionnant au jeu des red carpets, photocalls et sorties en tout genre. Résultat : elle est très demandée pour prendre la pose.

Au mois de mai dernier, sous l'objectif du photographe et artiste Philippe Shangti, elle avait réalisé une séance photo très spéciale qui lui avait valu de nombreux compliments. Sur l'oeuvre artistique, on pouvait relever plusieurs détails en rapport avec la vie de la jeune femme de 25 ans. Couronnée et apprêtée d'une robe très sexy, elle dévoilait un décolleté plongeant où on pouvait y lire inscrit "I'm not a princess" (je ne suis pas une princesse).

Deux mois après son apparition, la maison des ventes Cornette de Saint Cyr a mis aux enchères la photo et a réussi à en obtenir 40 000 euros ! L'intégralité des bénéfices profitera à l'association Smile Train, dont est marraine Iris Mittenaere. L'objectif de l'association est d'offrir aux enfants atteints de fente labio-palatine appelée aussi "bec de lièvre", une réparation chirurgicale sans frais dans les pays en développement. La vente de cette oeuvre unique réalisée en collaboration avec la reine de beauté, permettra de couvrir les coûts d'opérations chirurgicales pour près de 186 enfants.

Iris Mittenaere fait vendre et n'en est pas à son premier coup d'essai concernant les shooting photo sexy. En effet, sa page Instagram croule sous les clichés de la petite-amie du comédien Kev Adams en bikini ou en robe de soirée. Une vraie vie de princesse !