Iris Mittenaere, "une insulte aux vraies animatrices" : Matthieu Delormeau outré

Lundi 3 septembre 2018, les fans de Touche pas à mon poste (C8) étaient aux anges. L'émission animée par Cyril Hanouna faisait son retour et était marquée par les débuts de Delphine Wespiser (Miss France 2012) et Théo Macel ainsi que le come-back de Bertrand Chameroy. Après avoir raconté quelques anecdotes de vacances ou s'être prêtés à des jeux, les chroniqueurs étaient invités à débattre sur des émissions telles que Ninja Warrior, qui a fait son retour sur TF1 pour une saison 3 le 31 août.

Et Matthieu Delormeau n'a pas été tendre avec Iris Mittenaere, choisie pour remplacer Sandrine Quétier. Pour rappel, Miss Univers 2016 devait recueillir les impressions des candidats et de leurs proches, un rôle d'animatrice qu'elle assurait pour la première fois et qui n'a pas convaincu le beau blond de 44 ans.

"Si on aime les femmes, c'est l'exemple de comment 'poticher' une femme. Elle est jolie, elle n'a rien à dire, elle fait 'ooooh', 'aaaaah'... C'est une insulte aux vraies animatrices, elle ne sert absolument à rien et le concept on s'emmerde", s'est agacé Matthieu Delormeau. Un avis partagé par sa collègue Géraldine Maillet : "Elle est sublime, c'est une bombe atomique, mais c'est pour moi une plante verte totalement prétexte. On recule par rapport à la cause de la femme à la télé."

Delphine Wespiser a quant à elle été plus tendre, bien qu'elle ait jugé que la venue d'Iris Mittenaere dans l'émission était une mauvaise idée : "Elle a eu certains commentaires négatifs alors peut-être que ça peut la desservir et qu'elle en paiera les pots cassés s'il y a de mauvaises audiences."