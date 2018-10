Iris Mittenaere violemment critiquée par Matthieu Delormeau : Sa réponse

Le 29 septembre 2018, Iris Mittenaere a fait ses premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars 9 (TF1) avec son partenaire Anthony Colette. Et, contrairement à certains candidats, Miss France et Miss Univers 2016 ne redoutait pas les commentaires de Chris Marques ni de ceux de Matthieu Delormeau d'ailleurs.

"Je sais qu'il [Chris] est dur mais en même temps, je sais que c'est vraiment des critiques constructives et qu'il nous donne beaucoup de conseils derrière pour nous améliorer. Donc ça sert", a confié la belle brune de 25 ans à Purepeople. Iris Mittenaere est ensuite revenue sur sa grande amitié avec Camille Cerf (Miss France 2015) et nous a révélé qu'elle était assez bordélique : "Elle est un peu bordélique. Mais je le suis plus qu'elle. C'est vrai qu'en vacances, elle a tendance à laisser traîner quelques sacs, quelques crèmes. Mais au moins, elle débarrasse sa valise quand elle arrive à l'hôtel contrairement à moi."

Pour finir, Iris Mittenaere n'a pas échappé à une petite question sur Matthieu Delormeau qui avait expliqué dans Touche pas à mon poste (C8) le 3 septembre dernier qu'elle était une "insultes aux vraies animatrices", dans Ninja Warrior 3. On vous laisse découvrir sa réponse dans notre player.

