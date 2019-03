Isabella Cruise : La fille de Tom encense la scientologie et choque

Voilà qui ne va pas la rapprocher de sa mère... Isabella Cruise, 27 ans, fille aînée de l'ex-couple hollywoodien formé par Tom Cruise et Nicole Kidman (qu'ils ont adoptée avec son frère Connor, 24 ans), a fait l'éloge de la scientologie. C'est à travers un article du journaliste américain Tony Ortega publié sur son blog The Underground Bunker, qu'on découvre la lettre que celle qu'on appelle également Bella a écrite pour faire l'éloge de l'église controversée de la Scientologie.

Tony Ortega, qui enquête régulièrement sur la fameuse congrégation américaine, écrit ainsi avoir reçu une copie d'un e-mail envoyé aux scientologues le 19 mars 2019, dans lequel est conté la success story d'une des membres. Cette dernière encourage chaleureusement ses pairs à suivre un stage de coaching psychologique dans la section londonienne. En observant la photo illustrant le message, il était clair qu'il s'agit de la fille de la mégastar Tom Cruise, lui-même scientologue notoire. Notons d'ailleurs qu'elle vit dans la capitale britannique avec son mari Max Parker.

La fille aînée de l'acteur américain – il est également papa de Suri, née de son mariage avec Katie Holmes – explique que la "formation" proposée par la scientologie est très intense mais vaut l'effort : "Le stage, à mes yeux, c'est ce qui a fait de moi une scientologue." Elle remercie son père de l'avoir initiée aux pratiques de cette église, ainsi que sa tante, Cass Mapother, réalisant que sans cela, elle n'aurait pas pu surmonter ses problèmes.

Diplômée de la Delamar Academy of Make-up and Hair et styliste qui vient de lancer une marque de vêtements, Isabella Cruise mène une vie discrète mais ces révélations sur ses liens avec la scientologie la replacent sous les projecteurs. Une religion qui fait polémique à travers le monde et qui est souvent citée comme cause de la rupture de ses parents. De plus, on n'a jamais revu les deux enfants adoptés en compagnie de leur mère depuis des années. A ce propos, Nicole Kidman avait fait de rares confidences au magazine Who en 2018 : "C'est quelque chose que je garde pour moi. Je dois protéger ces relations. Je sais à 150% que je donnerais ma vie pour mes enfants parce que c'est bien là mon objectif. Ils sont adultes. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ils ont fait le choix d'être scientologues et, en tant que mère, c'est mon boulot de les aimer."