Isabelle Adjani : Entouré de filles sexy, son fils fait le show pour Etam

Gabriel-Kane Day-Lewis prend son envol. À l'occasion du Etam Live Show qui s'est déroulé au sein de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris le mardi 26 septembre, le fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis a troqué son côté mannequin pour la musique, sa véritable et première passion. Le jeune artiste de 22 ans était invité à performer lors du show, aux côtés du Suprême NTM (JoeyStarr et Kool Shen) et Charli XCX.

Gab-Kane a interprété son dernier single, Lie to Me, un tube pop en puissance façon Justin Bieber, entouré de sublimes mannequins qui défilaient sur le catwalk en portant les dernières création d'Etam. Le tout sous les yeux fiers de sa mère Isabelle Adjani, qui se trouvait au premier rang, entourée de Gilles Lellouche et Pierre Milchior.

La maman-poule a dû apprécier le spectacle offert par son beau gosse de fils. En mars 2016, elle confiait adorer la musique de son garçon. "En fait, elle ne l'avait pas entendue jusqu'à aujourd'hui, avait déclaré Gabriel-Kane après avoir dévoilé Ink in My Veins dans C à vous. Et j'étais dans la loge, parce que je lui avais envoyé le dossier MP3 et elle m'a envoyé un texto. (...) Elle m'a dit qu'elle l'adorait."

En septembre de la même année, Isabelle Adjani avait repris Pull marine, le tube de 1983 qu'elle avait coécrit avec Serge Gainsbourg, avec son fils.