Isabelle Adjani, Estelle Lefébure, Nathalie Baye : Glamour et accros aux séries

Fans de séries attention : le festival SERIES MANIA se tiendra du 22 au 30 mars 2019 à Lille. Créé à Paris en 2010 par Laurence Herszberg, cette manifestation propose en avant-première et sur grand écran les meilleures séries du monde entier, offrant ainsi au grand public – 55 700 spectateurs en 2018 – et à plus de 2 000 professionnels français et étrangers une opportunité unique de rencontrer à Lille, tout au long des neuf jours du festival, les créateurs, scénaristes, réalisateurs et talents parmi les plus renommés de l'univers sériel d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Deux mois avant le coup d'envoi de la nouvelle édition, un grand dîner a été organisé pour célébrer ceux qui font la fiction française : comédiens, scénaristes, producteurs et diffuseurs, en présence du ministre de la Culture Franck Riester, de Xavier Bertrand (Président de la Région Hauts-de-France), de Frédérique Bredin, Présidente du CNC, Rodolphe Belmer, Président de SERIES MANIA, et Laurence Herszberg.

Les iconiques Isabelle Adjani et Nathalie Baye ainsi que la figure des podiums Estelle Lefébure ont apprécié cette soirée non loin des comédiennes Géraldine Nakache, Zoé Marchal, Assa Sylla, Alix Bénézech, Alysson Paradis, Zoé Félix et leurs collègues masculins Fred Testot, Benoît Magimel et Stanislas Merhar. Parmi les invités se trouvaient également les humoristes Elie Semoun et Jonathan Lambert, le duo amoureux formé par Antoine de Caunes et Daphné Roulier, le journaliste Xavier de Moulins ou encore l'animateur Ariel Wizman.

Cette année, la star d'honneur sera Uma Thurman et on citera également la venue annoncée des acteurs Freddie Highmore (The Good Doctor) ou encore du fameux Commissaire Moulin, Yves Rénier. Le jury est lui présidé par la productrice, scénariste et réalisatrice Marti Noxon, entourée des comédiennes Julianna Margulies et Audrey Fleurot, de l'écrivain Delphine de Vigan et du réalisateur Thomas Lilti.

Durant la nouvelle édition de cet événement festif – et gratuit ! – dans la ville du Nord au coeur de l'Europe, les séries présentées rejouent l'histoire ou diabolisent le futur. Leurs visions du monde ne sont pas très joyeuses mais la fiction déploie toute une palette de langages, du réalisme noir au comique burlesque, pour s'en faire l'écho d'après le communiqué de presse. Ainsi seront mises à l'honneur des séries politiques ancrées dans les années 1980-90, comme avec Baghdad Central. Le thème des migrants, omniprésent en Europe comme dans la série franco-allemande Eden, ou bien les dystopies à la Black Mirror (le créateur Charlie Brooker sera l'un des invités) seront explorés. Dans la sphère intime, nombreux sont les personnages tourmentés par l'incertitude. Dans Twin, des jumeaux adultes se confrontent et remettent en cause l'équilibre de la famille. Et il y a encore tant d'autres fictions à découvrir que le plus simple est d'en avoir un aperçu avec la vidéo ci-dessous.