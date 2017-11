Isabelle Adjani rayonnante face aux complices Marie-Amélie et Mathilde Seigner

Inauguré en 1999 pour le bicentenaire du célèbre poète Alexandre Pouchkine, le Café Pouchkine vient d'ouvrir son premier flagship sur la place de la Madeleine, en plus de ses deux boutiques et cafés. 600 m² au service du luxe russe, avec pâtisserie, bar, salon de thé et restaurant sur deux étages. L'inauguration parisienne s'est tenue dans le cadre d'une soirée mercredi 29 novembre, en présence de nombreuses personnalités.

Parmi elles, Isabelle Adjani. Rayonnante dans ce corps qu'elle accepte enfin, l'iconique actrice française a répondu à l'invitation d'Andrey Dellos, le propriétaire du Café Pouchkine, croisant sur son chemin des amies, Yamina Benguigui et Chantall Thomass. Natalia Vodianova était également de la partie, tout comme les deux amoureux de culture que sont Stéphane Bern et Guillaume Gallienne, ou encore les deux soeurs complices, Marie-Amélie et Mathilde Seigner.

Ont été aperçus Jean-Baptiste Maunier, Alain Flammarion et sa femme Suzanna, Jean-Gabriel Mitterrand et Gustavo Urruty, Valentine Pozzo di Borgo, Jean-Claude Jitrois, Catherine Baba, Jean-Marc Barr et sa compagne Stella di Tocco, Didier Ludot et Felix Farrington, Nazanine Lankarani et Bill Pallot, Eléonore de La Rochefoucauld et Olivier Gagnère, Bruce Toussaint et Ariel Wizman, Fabienne de Lambilly et sa fille Alienor, Olivia Putman et Jennifer Flay, Jacques Toubon, Stéphanie des Horts, Jean-Jacques et Nicole Picart, Anna Sherbinina, Roselyne Bachelot, Elsa Zylberstein, Delphine McCarty et son mari Christophe Michalak, Gay Gassmann et Jason Basmajian, La princesse Anne de Bourbon des Deux-Siciles, François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour ou encore Xavier de Moulins.

Tous ont pu découvrir la carte du Café Pouchkine, le salé par Alain Ducasse et le sucré par Nina Métayer. Des mets dégustés dans des décors très traditionnels, chic et intimistes, à travers pas moins de quatre salons, le Bar Pouchkine et le Salon Catherine II au rez-de-chaussée, le Salon Pavlovsk au premier étage et enfin le Salon Madeleine au deuxième étage.