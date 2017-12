Isabelle Adjani, une marraine "désirée" face à Audrey Pulvar et Pierre Ménès

Isabelle Adjani enchaîne les inaugurations. Après avoir rayonné à celle du nouveau Café Pouchkine, l'actrice retrouvait le septième art puisqu'elle était la grande star de la soirée de lancement d'e-cinema.com, une plateforme dont l'ambition est de mettre en valeur la variété et la richesse de l'offre cinématographique en proposant un contenu entièrement inédit. Vendue comme la première salle de cinéma en ligne de France, elle a été lancée en grande pompe par son directeur artistique, Bruno Barde, et la grande comédienne.

"Comme toute nouvelle naissance, nous voulions qu'une bonne étoile éclaire notre chemin. Nous avons donc désiré Isabelle Adjani comme nous avons aimé François Truffaut qui disait qu'un bon film est un film qui a un point de vue sur le monde et un point de vue sur le cinéma", a-t-il d'abord déclaré, avant d'avoir des mots pour sa marraine. "Isabelle a un point de vue sur le monde, qu'elle exprime avec courage, avec la rage au coeur depuis qu'elle sait que la parole est aussi un acte de cinéma. Isabelle a voulu partager notre point de vue, notre regard sur le cinéma en accompagnant notre projet, e-cinema.com, dans son exigence d'une qualité partagée par tous. Muse de tant de cinéastes, de tant de désirs de films accomplis ou pas, Isabelle est actrice de cette révolution, notre combat pour que le cinéma soit toujours notre préférence, et les filmeurs de l'impossible nos amis", loue-t-il.

Isabelle Adjani n'était pas la seule à avoir fait le déplacement à Issy-les-Moulineaux, puisque la belle Ana Girardot, le chroniqueur Pierre Ménès, la journaliste et présentatrice Audrey Pulvar, ou encore le cinéaste Radu Mihaileanu étaient de la partie. On a également croisé les réalisateurs Régis Wargnier, Bruno Dumont et Benoît Jacquot, la productrice Mélita Toscan du Plantier, Sami Bouajila, Cédric Anger, Philippe Kelly ou encore le politique André Santini.

La plateforme est d'ores et déjà ouverte au grand public avec la sortie du dernier film de Takeshi Kitano, Outrage Coda.