Isabelle Adjani : "Une partie du corps médical a contribué à propager la rumeur"

Dans les années 1980, Isabelle Adjani est une des actrices françaises les plus influentes de sa génération. Au sommet, elle est frappée par une terrible rumeur : on la dit atteinte du virus du sida ; elle sera même annoncée morte. Le ragot prend des proportions telles qu'elle est obligée de venir à la télévision, sur le plateau du journal de 20h présenté par Bruno Masure, pour mettre fin à ce calvaire d'intox. Dans les pages du magazine Grazia, elle revient sur ce douloureux moment de sa vie.

"Ce fut violent à vivre, j'avais l'impression de trahir ceux qui étaient vraiment malades. Parfois, je me dis qu'il est inimaginable d'avoir vécu des choses pareilles. C'est plus cinématographique que tous mes films", confie Isabelle Adjani. L'héroïne de Camille Claudel a lu le travail du sociologue Jean-Noël Kapferer sur le sujet : "Il en avait fait l'autopsie, on dira. Il avait conclu qu'un foyer FN me considérait métaphoriquement comme un corps français infecté par un corps étranger. Mes racines algériennes, du côté de mon père, devenaient un virus, à partir de cette interview où je parlais de lui... On était sans doute dans l'archéologie de ce que l'on appelle aujourd'hui la fachosphère, le spectre de la haine que l'on retrouve sur Internet."