Isabelle Balkany amie avec Ayem Nour : Son coup de gueule après les critiques

"J'ai rencontré Isabelle Balkany, c'était un concours de circonstances. Son fils travaillait à l'époque sur NRJ12, il produisait une émission de poker, donc on s'est retrouvées comme ça par le plus grand des hasards un soir à un dîner. C'est comme ça, ça ne s'explique pas, ça a 'fitté' entre nous. Moi parce que parfois je peux être un peu plus mature sur certains sujets et elle parce qu'elle a un côté très jeune, très fêtarde et vraiment très bonne vivante", confiait Ayem Nour à Mouloud Achour dans Le Gros Journal (Canal+).

Des déclarations que la presse n'a pas tardé à commenter. Nombreux sont les médias à avoir qualifié cette amitié de "surprenante", "étonnante", voire "contre-nature". Un avis qui est loin d'avoir plu à Isabelle Balkany. L'adjointe au maire de Levallois-Perret Patrick Balkany s'est donc saisie de son compte Facebook jeudi 30 mars 2017 afin de crier sa colère.

Après avoir fait part de sa "consternation devant la pathétique stupidité des 'journalistes' d'aujourd'hui", Isabelle Balkany a expliqué pourquoi sa relation avec l'animatrice du Mad Mag (NRJ12) n'est en rien étonnante : "Oui, Ayem est intelligente, volontaire, généreuse, bosseuse, talentueuse, drôle, tendre et nous partageons de nombreuses affinités. Oui, elle est une jeune maman attentive, inquiète, solide et cela me touche. Oui, je suis une dame d'un certain âge qui pourrait largement être sa mère et j'en serais fière (...). Oui, Dieu merci, la vie réserve des rencontres inattendues, belles, diverses et l'intelligence, la vraie, est peut-être de savoir les apprécier à leur grande valeur."

Après quoi, la femme politique a fait savoir à Ayem qu'elle l'aimait tendrement et a dit un beau "merde à ceux que cela dérange, car ce sont des estropiés du coeur !" Une déclaration 100% validée par la belle brune de 28 ans. "Tout est dit ...!!! Et très bien dit!! Je t'aime aussi", a-t-elle tweeté.