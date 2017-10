Isabelle Boulay à l'Olympia : Pierre Hermé, sa femme et Enrico Macias présents

C'est son grand retour. Trois ans après Merci Serge Reggiani, Isabelle Boulay est de retour dans les bacs avec un nouvel album, En vérité. Une sortie qui s'accompagne d'une tournée française avec comme point de départ, un concert événement à l'Olympia qui s'est tenu le 18 octobre dernier.

Sur scène, la chanteuse québécoise âgée de 45 ans a interprété ses nouvelles compositions ainsi que ses plus grands tubes dont l'incontournable et intense Parle-moi. Un concert qu'elle a donné devant ses fans, bien entendu, mais également devant ses proches et de nombreux d'amis et vedettes du show-business. Parmi eux, Marc-Olivier Fogiel, Gérard Darmon, Enrico Macias mais aussi le réalisateur Claude Lelouch, Jean-Marie Bigard, Francis Szpiner, Yamina Benguigui ou encore Alain Chamfort.

On a pu voir Isabelle Boulay être affectueusement saluée par Claude Bouillon (un restaurateur dont son associé, Johnny, chante sur l'album En vérité) et embrassée chaleureusement par Nathalie Noennec (la nouvelle jurée de la Nouvelle Star 2017). Elle a également posé avec le photographe Emanuele Scorcelletti, Joseph (Gipsy King), Arnaud Delbarre, Chico Bouchikhi et Laurence Goldgrab, Pierre Hermé et sa femme Barbara ou encore Gilbert Coullier et sa femme Nicole.

En revanche, pas de traces de son compagnon, l'avocat Éric Dupond-Moretti. Il faut dire que ce dernier défend actuellement Abdelkader Merah, accusé de complicité devant la cour d'assises de Paris dans le très médiatisé procès du frère du terroriste Mohamed Merah.

Quant à Isabelle Boulay, elle reprendra la route avec une tournée de deux mois qui passera notamment par Longjumeau (10 novembre), Toulouse (22 novembre), Marseille (14 décembre) et se terminera à Nantes le 21 décembre.