Isabelle Boulay amoureuse d'Eric Dupond-Moretti : "La star, c'est lui...."

Révélée au grand public par des photos volées, la relation amoureuse d'Isabelle Boulay et du célèbre avocat français Eric Dupond-Moretti suscite la curiosité. La chanteuse et son amoureux ne la cachent plus mais ils ont encore du mal à en parler librement... Interrogée à l'occasion de la sortie de son nouveau disque, la Québécoise n'a pas échappé au sujet.

Auprès de Télé-Loisirs, Isabelle Boulay est, brièvement, revenue sur sa romance. "Je déteste m'étaler sur ma vie privée. Si les paparazzi ne nous avaient pas pris en photos, ni lui ni moi n'aurait parlé de notre couple. Maintenant que l'information est publique, je ne vais pas nier la réalité puisque c'est l'homme que j'aime", dit-elle. Evidemment scrutée par les médias du fait de sa notoriété, la star souligne avec amusement que dans son couple, elle n'est pas forcément celle qui capte le plus l'attention... "Quand je suis en couple dans la rue, c'est vers lui que les gens se dirigent. La star, c'est lui. Il est admiré et c'est bien normal", déclare-t-elle.

Isabelle Boulay, qui a sorti dans les bacs le 19 mai son nouveau disque intitulé En vérité, chante encore une fois l'amour et, dans le titre Tout sera pardonné, elle déclare notamment : "Pour vivre heureux. Vivons cachés." Auprès de Purecharts, elle a réagi à cette chanson. "Je suis quelqu'un d'assez secret. C'est un métier qui prend déjà beaucoup de choses de nos vies. Si je ne parle pas trop de mes amours, c'est parce que je veux que le public se projette dans mes chansons. Je veux qu'elles aient plus d'amplitude et qu'elles ne s'arrêtent pas à moi", a-t-elle déclaré.

