Isabelle Boulay : Épatée par son amoureux qui a "plus d'aisance" qu'elle...

Invitée de l'émission Thé ou Café, le 15 octobre sur France 2, la chanteuse québécoise Isabelle Boulay a été interrogée sur le chanson Le Garçon triste, qui figure sur son dernier album, En vérité. Un titre dédié à son chéri, l'avocat français Eric Dupond-Moretti.

Bien qu'agacée de voir sa relation amoureuse mise sous le feu des projecteurs, la sympathique chanteuse de 45 ans se plie tout de même, de plus ou moins bonne grâce, aux confidences sur son histoire de coeur. Isabelle Boulay a ainsi évoqué le titre Le Garçon triste (qu'elle doit à Carla Bruni et Julien Clerc). "Je pense qu'à l'intérieur de tous les hommes qui embrassent des professions comme celle-là [celle d'avocat, ndlr], il y a un garçon triste. C'est une manière de répondre à la tristesse que d'avoir cet élan-là pour un métier et je pense que c'est dans la manière de le faire qu'il se distingue. Je pense que ça fait écho à une tristesse originelle", a-t-elle expliqué.

Chanteuse populaire, découverte par le grand public avec le tube Parle-moi, Isabelle Boulay ajoute qu'elle est épatée par son compagnon, surnommé Acquittator dans le milieu judiciaire ! "Il a beaucoup plus d'aisance que moi... Je le regarde parfois et lui, il arrive devant les caméras, et c'est comme naturel !", a-t-elle affirmé.

La star, qui passe beaucoup de temps en France auprès de son amoureux, a aussi confié au cours de l'émission qu'elle était une maman très présente. Elle a un fils prénommé Marcus (9 ans), né de son histoire passée avec Marc-André Chicoine. Protectrice, elle ne souhaite pas qu'il rejoigne un jour le show business alors même qu'il aimerait faire de la musique et qu'il voulait par exemple participer à The Voice Kids au Québec. "Mon fils par exemple, il adore chanter. Il voudrait participer à des concours comme The Voice Kids, chez nous ça s'appelle La Voix Junior. Je ne veux pas. C'est trop tôt ! D'autant plus que moi, quand j'avais son âge, je chantais déjà, j'étais déjà sérieuse !", a-t-elle dit.

Thomas Montet