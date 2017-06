Isabelle Boulay évoque le "côté triste" de son amoureux Eric Dupond-Moretti

D'abord réfractaire à évoquer sa nouvelle relation amoureuse avec l'avocat français Eric Dupond-Moretti, la chanteuse québécoise Isabelle Boulay est de moins en moins frileuse sur le sujet. Alors qu'elle a sorti le disque En vérité, il y figure la chanson Un garçon triste, qu'elle dédie à son amoureux...

Si, à la base, le texte co-écrit par Carla Bruni et Julien Clerc ne visait pas le chéri d'Isabelle Boulay, cela n'empêche que la chanteuse a eu l'impression d'y trouver des similitudes avec son compagnon. "Il a beaucoup de charisme, de densité. Je suis très surprise par tout ça. Et il peut avoir un côté triste. Issu d'un milieu populaire, il n'a pas eu un parcours en ligne droite. On a des racines communes", dit-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. L'interprète de 44 ans, qui avait précédemment confié que la star dans son couple, c'est surtout Eric Dupond-Moretti, n'en dira pas plus si ce n'est qu'ils se sont rencontrés chez des amis communs.

Isabelle Boulay, qui avait longtemps été en couple avec Marc-André Chicoine avant de vivre cette belle histoire avec le célèbre avocat français, chante également La Route avec lui, qui parle de son métier de chanteuse. "Ce n'est pas un métier conventionnel pour une femme. En tournée, on est sans cesse entourée d'hommes. Mais ça me va", dit-elle. Mais qu'en pense son amoureux ?

