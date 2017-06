Isabelle Boulay : "Je compatis avec les gens qui ont vécu cette maladie..."

De retour dans les bacs avec le disque En vérité, Isabelle Boulay a fait une campagne promotionnelle intense pour le présenter. L'occasion, au fil de ses interventions, d'en découvrir un peu plus sur la sympathique chanteuse. Dans Thé ou Café, elle est notamment revenue sur sa jeunesse compliquée...

Invitée de Catherine Ceylac, Isabelle Boulay a reconnu qu'elle faisait "des chansons plutôt mélancoliques" et qu'elle était parfois sujette à de gros moments de tristesse. Dans la foulée, elle a évoqué sa dépression, survenue quand elle avait 19 ans. "C'est la chose que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est vraiment difficile. Je compatis beaucoup avec les gens qui ont vécu cette maladie. J'ai eu la chance de m'en sortir quand même assez rapidement et j'étais très très bien entourée", a-t-elle raconté.

Isabelle Boulay, aujourd'hui bien dans ses baskets et amoureuse du célèbre avocat français Éric Dupond-Moretti, a évoqué le contexte entourant cette dépression. "C'était très circonstanciel. C'est pas quelque chose qui est venu me hanter ou me prendre d'un coup. Ça a été pour moi une manière de réagir à des événements. Je pense que je deviens plus déprimée quand ma vie ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre comme vibrations. En même temps, la dépression, ça peut être un rempart ou un signal d'alarme. (...) Moi, ça m'indique que je ne suis pas dans le bon chemin", a-t-elle raconté.

