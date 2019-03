Isabelle Brès "douille grave" : "On m'a retiré l'utérus"

Isabelle Brès, l'ancienne animatrice de Confessions intimes sur TF1, a décidé de prendre la parole sur Facebook. Récemment opérée, la fille de la journaliste Pierrette Brès et ex-compagne de Pascal Sellem (avec qui elle a donné naissance à Paul, 16 ans aujourd'hui) a révélé sans tourner autour du pot la raison de son passage par le bloc...

"Coucou tout le monde ! Alors pour répondre à ceux qui me posent la question, j'ai subi une hystérectomie. J'avais un fibrome maous costaud qu'il fallait retirer et mon médecin m'a proposé de retirer l'utérus, le col de l'utérus et les trompes avec afin d'éviter le cancer dans ces zones. Cela divise également par deux le risque de cancer des ovaires. J'ai donc évidemment accepté", a révélé Isabelle Brès (46 ans) dans un premier temps le 16 mars dernier, quelques jours après un voyage en Thaïlande.

Sur sa lancée, l'ex-animatrice également passée par RTL et Sud Radio a raconté sa convalescence. "L'opération s'est très bien passée et la cicatrice ne fait pas vraiment mal. C'est une opération assez bénigne mais avec une très longue convalescence. Trois semaines", a-t-elle commencé avant d'avouer un aspect bien plus négatif : "En revanche, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est une douleur liée à tout à fait autre chose. Pour vous opérer, on vous injecte du gaz dans le ventre. Ce gaz se disperse ensuite dans le haut du corps. Dans mon cas, les épaules et les côtes. Et depuis hier, je douille grave. Paraît qu'il faut marcher, alors je marche des kilomètres dans les couloirs mais honnêtement, ça ne fait pas grand-chose. Assise, c'est intenable. Couchée, c'est tolérable. Le médecin m'a dit que j'en avais pour minimum une semaine. Je ne comprenais pas pourquoi depuis hier matin, toutes les deux minutes, les infirmières me demandaient si je faisais des prouts ! Je trouvais ça déplacé quand même, je suis une princesse nom d'une pipe !"

Isabelle Brès est également la maman d'un jeune Camille (12 ans).