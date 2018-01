Isabelle Carré mariée : Pourquoi elle préserve son couple

Isabelle Carré est venue discuter, non pas d'un film mais de son livre, Les Rêveurs (éditions Grasset) sur le plateau de Catherine Ceylac dans Thé ou café sur France 2 le 27 janvier. La comédienne au sourire contagieux parlera, à la demande de la présentatrice, de sa vision du couple et de la vie privée lorsque l'on est une personnalité publique.

"Vous parlez très peu de votre couple. Qu'est-ce que ça importe de garder son jardin secret ?", lui lance Catherine Ceylac. Et Isabelle Carré de répondre : "C'est très important. Dans le livre, on peut avoir le sentiment que je me dévoile, mais ô non il reste encore tellement de choses, évidemment et heureusement, non dites. Qu'on garde précieusement secrètes." Mariée depuis onze ans avec le producteur de cinéma Bruno Pesery, papa de ses trois enfants – ils ont un garçon et deux filles (10, 7 et 5 ans) – elle ne souffre pas des dangers de la notoriété dans son couple : "Non, je ne le vis pas comme ça du tout. Je ne suis pas arrêtée dans la rue. J'ai une notoriété tout à fait limitée. Je me sens très libre dans la vie quotidienne et en contact avec elle, dieu merci."

Avec Antoine, Madeleine et la petite dernière née en 2012 dont on ne connaît pas le prénom, Isabelle Carré et son époux ont bâti un foyer aimant, heureux et très discret. Le duo partage en tout cas l'amour du cinéma. Son mari est le producteur et président d'Arena Films à qui l'on doit les films du regretté Alain Resnais, des comédies populaires à l'image de Belle Maman et Tu veux ou tu veux pas, comme des films d'auteur audacieux, à l'image de 21 nuits avec Pattie avec Isabelle Carré justement. Il a également produit d'autres longs métrages dans lesquels joue sa bien-aimée : La Cerise sur le gâteau, Coeurs ou bien encore le troublant Entre ses mains.