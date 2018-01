Isabelle Carré : Qui est son époux, père de ses trois enfants ?

Isabelle Carré ne fait pas l'actualité en raison d'un film. L'actrice récemment vue et irrésistible à l'affiche de Garde alternée au côté de Valérie Bonneton et Didier Bourdon sort un roman inspiré de son vécu, Les Rêveurs, désormais disponible en librairie. Elle y revient sur son enfance, auprès de parents mal dans leur couple, racontant la vie de la fille d'un homme et d'une femme qui ont vécu ensemble malgré tout ce qui les séparait : lui, designer célèbre et gay n'arrivant pas à assumer son orientation sexuelle, elle, marquée à jamais par l'abandon du père de son fils alors qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, la comédienne acclamée a construit son propre foyer : qui partage la vie de l'héroïne de Se souvenir des belles choses ?

Dans son portrait pour Libération, on lit que "sa vie privée est chasse de plus en plus gardée. Elle est mariée depuis onze ans au producteur de cinéma Bruno Pesery. Ensemble, ils ont un garçon et deux filles (10, 7 et 5 ans), puis se sont offerts une maison de famille au Pays basque, son refuge". Avec Antoine, Madeleine et la petite dernière née en 2012 dont on ne connaît pas le prénom, Isabelle Carré et son époux ont bâti un foyer aimant et heureux.

Avec son mari Bruno Pesery, elle partage également l'amour du cinéma. Il est le producteur et président d'Arena Films à qui l'on doit les films du regretté Alain Resnais, des comédies populaires à l'image de Belle Maman et Tu veux ou tu veux pas, comme des films d'auteur audacieux, à l'image de 21 nuits avec Pattie avec Isabelle Carré justement. Il a également produit d'autres longs métrages dans lesquels joue sa bien-aimée : La Cerise sur le gâteau, Coeurs ou bien encore le troublant Entre ses mains.