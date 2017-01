Isabelle Huppert au bord des larmes : Sacrée aux Golden Globes... avant l'Oscar ?

Face à Natalie Portman (Jackie), Ruth Negga (Loving), Amy Adams (Premier contact) et Jessica Chastain (Miss Sloane), Isabelle Huppert (63 ans) a remporté la victoire lors des Golden Globes ce 8 janvier. L'actrice française a décroché le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique grâce à sa performance dans le thriller de Paul Verhoeven, Elle, lauréat du prix du meilleur film en langue étrangère. Une consécration qui la place toujours plus vers l'Oscar...

Dans sa robe argentée brodée de sequins qui soulignait sa silhouette impeccable, Isabelle Huppert est montée sur scène, le souffle coupé et les yeux aux bords des larmes. Après avoir répété plusieurs fois merci en récupérant son trophée des mains de Leonardo DiCaprio, elle a rendu hommage en premier lieu au réalisateur hollandais (Basic Instinct) qui lui a offert ce magnifique rôle, ambigu et fascinant, le remerciant d'être ce qu'il est et de l'avoir laissée être elle-même.

"Il y a des gens du monde entier dans cette salle, de Chine, d'Amérique, d'Europe. N'attendez pas du cinéma qu'il dresse des murs et des frontières", a-t-elle lancé sur la scène de l'hôtel Beverly Hilton où se déroulait la soirée des Globes, dans un message à peine voilé au président élu Donald Trump. Il a promis d'ériger un mur entre les Etats-Unis et le Mexique et mené une campagne anti-immigration.