Isabelle Huppert comme on l'a rarement vue : Elle danse et se lâche en soirée

On imagine Isabelle Huppert froide, dure, inaccessible... en raison des personnages qu'elle a incarnés au cinéma et qui ont influé sur l'image qu'elle donne au public, malgré elle. L'heureuse mère de trois enfants – l'actrice Lolita Chammah (33 ans), le programmateur Lorenzo (28 ans) et l'étudiant Angelo (19 ans) dont le père est le réalisateur Ronald Chammah qui l'a dirigée dans Milan noir en 1988 – révèle toutefois un autre visage, grâce au smartphone de Richard Berry.

Richard Berry a eu le plaisir de tourner avec Isabelle Huppert dans la nouvelle réalisation de Benoît Jacquot, Eva. Sur son compte Instagram, il a ainsi posté une vidéo de la joyeuse fête de fin de tournage dans laquelle on peut voir l'actrice nommée aux Oscars et césarisée (pour Elle) se déhancher sur le tube Nuit de folie de Début de soirée ! Sautillante et souriante, l'actrice montre un visage bien différent de l'étiquette de femme torturée qui lui colle à la peau.