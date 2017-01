Isabelle Huppert et Nicole Kidman : Spectatrices complices pour Armani

Elles viennent toutes deux de décrocher une nomination à l'Oscar, dont la cérémonie se tiendra le 26 février prochain à Los Angeles. Isabelle Huppert pour sa bluffante performance dans le thriller de Paul Verhoeven, Elle, et Nicole Kidman pour sa prestation dans Lion.

Quelques heures après avoir appris la bonne nouvelle, les deux comédiennes respectivement âgées de 63 et 49 ans se retrouvaient à Paris au premier rang du défilé Haute Couture printemps-été 2017 de la maison Armani Privé. Réunies au Palais de Chaillot, Isabelle Huppert et Nicole Kidman se sont chaleureusement saluées et ont longuement conversé avant de retrouver la compagnie de Roberta Armani. Très heureuse d'être réunie avec sa consoeur française, l'épouse de Keith Urban n'a pas caché sa joie et a même été vue en train de lui embrasser la main. Un adorable moment de complicité qui a été immortalisé et qui a déjà fait le tour de la Toile.