Isabelle Huppert, son fils cadet : "Je ne le vois pas encore comme un adulte"

L'agenda d'Isabelle Huppert sera particulièrement chargé en cette fin de semaine. Vendredi 24 février, elle sera aux César puisqu'elle est nommée dans la catégorie meilleure actrice grâce à sa performance dans le thriller de Paul Verhoeven, Elle. Le lendemain, direction Los Angeles pour les Spirit Awards, récompenses du cinéma indépendant américain. Enfin, le dimanche, elle sera sur le tapis rouge des Oscars, concourant face à Natalie Portman (pour ne citer qu'elle) pour la statuette dorée. Ensuite, elle repartira sur le tournage du nouveau film de Benoît Jacquot, Eva, à Annecy. Au magazine Gala, la grande comédienne fait quelques confidences sur ceux qui l'accompagneront aux États-Unis : ses deux fils.

Pour son périple américain qu'on espère glorieux, Isabelle Huppert voyagera avec le réalisateur hollandais irrévérencieux Paul Verhoeven, le producteur Saïd Ben Saïd, toute l'équipe américaine du film et ses deux fils. L'occasion pour le magazine Gala d'en savoir plus sur ses garçons, ainsi que sa fille, désormais tous adultes. Ses trois enfants sont nés de son union avec le réalisateur Ronald Chammah qui l'a dirigée dans Milan noir en 1988 : l'actrice Lolita Chammah (33 ans), le programmateur Lorenzo (28 ans) et l'étudiant Angelo (19 ans).

"Le plus jeune est certes majeur, mais je ne le considère pas encore complètement comme un adulte – j'ai peut-être tort d'ailleurs. J'ai un regard émerveillé sur eux, comme je l'ai depuis le début. Les enfants, c'est l'aventure d'une vie. Et ce n'est pas parce qu'ils sont adultes que ça change quelque chose." Ils travaillent tous les trois à leur façon dans le milieu du cinéma, Isabelle Huppert a réussi, sans forcément le vouloir, à leur transmettre sa passion pour le septième art : "Ma vraie satisfaction et mon vrai but, c'est de savoir qu'ils sont et seront heureux quoi qu'ils fassent. Je l'aurais été tout autant s'ils avaient choisi une voie très différente."

