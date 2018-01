Isabelle Ithurburu, amoureuse dans les bras du "fils spirituel" de Johnny

Les deux tourtereaux ont profité de cette fin d'année pour se montrer unis, notamment face à la douleur. Maxim Nucci a en effet perdu un être qui lui était cher : Johnny Hallyday. Le taulier, qu'il surnommait "grand frère", avait trouvé en lui son "fils spirituel" depuis la rencontre sur le disque Jamais seul en 2011 et leur collaboration en 2015 pour De l'amour. En septembre 2016, ils avaient arpenté ensemble la route 66 lors d'un road trip en moto, avant de plancher sur le prochain opus de Johnny. Une production stoppée nette par la disparition du rockeur, le 6 novembre dernier. "Rien ne sera plus comme avant, écrivait Yodelice sur Instagram. Tu me laisses perdu et désemparé, sans ta noblesse, ton regard, ta voix, ton rire et ton infinie tendresse. Immense désespoir. Pas d'autres mots, des larmes... beaucoup... tu vas terriblement me manquer..."