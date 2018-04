Isabelle Ithurburu enceinte : Son ventre déjà bien arrondi fait l'unanimité !

Entre Isabelle Ithurburu et Maxim Nucci, c'est l'amour fou. Dans les prochaines semaines, le couple passera un nouveau cap puisque la belle journaliste de 35 ans est enceinte de son premier enfant. Si elle se fait discrète quant à sa grossesse, la future maman a dévoilé dimanche 8 avril 2018 son adorable baby bump.

Sur Instagram, Isabelle Ithurburu a publié une photo d'elle sur le plateau Canal+, qui proposait 54h de sport sur son antenne les 6, 7 et 8 avril. Perchée sur une paire de sandales rouges, la journaliste et animatrice du Canal Rugby Club portait un jean et une marinière moulant son ventre déjà bien arrondi. "Quand t'as abusé du goûter", s'amuse-t-elle en légende d'une photo postée sur Instagram.