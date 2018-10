Isabelle Ithurburu maman : Congé maternité express pour la chérie de Maxim Nucci

Sa récente maternité ne lui a pas donné envie de prendre ses distances avec les plateaux télé, au contraire.

Alors qu'elle a accouché il y a moins de deux mois d'une petite fille, Isabelle Ithurburu est revenue sur Canal+ le week-end des 6 et 7 octobre 2018. La ravissante animatrice de 35 ans a repris sa place dans l'émission sportive Canal Rugby Club mais pas seulement. La compagne de Maxim Nucci (aka Yodelice) était aux commandes de sa nouvelle émission culturelle, baptisée Bonsoir. Un retour au travail effectué dans la joie et la bonne humeur. La preuve avec la photo publiée par la jeune maman sur Instagram. "Quand tu ne sais pas 'cacher ta joie' ? #Reprise #CRC", a-t-elle commenté en légende tandis que les internautes et téléspectateurs sont heureux de la revoir si rapidement. Les compliments fusent pour Isabelle Ithurburu : "Quel plaisir de vous revoir sur le plateau", "Ne changez rien, on adore ce sourire", "Sublime Isabelle", "Bonne rentrée quel plaisir de vous revoir animer le CRC".