Isabelle Mergault, bouleversante, relate sa tentative de suicide...

Alors qu'elle poursuit sa tournée promo pour parler de son premier roman intitulé Un escargot tout chaud (Grasset), Isabelle Mergault a fait de très touchantes confidences à l'occasion d'une interview accordée à Non Stop People...

La comédienne, réalisatrice et romancière s'est livrée pour la première fois sur sa tentative de suicide, à 29 ans. "J'ai voulu mourir... J'ai failli réussir mon coup. J'ai été dans le coma, assez longtemps. (...) Je n'ai pas voulu mourir, en fait. Je crois que j'ai voulu tuer la fille que j'étais pour renaître, pour être quelqu'un d'autre. Et j'ai réussi mon coup", a-t-elle raconté. Isabelle Mergault s'explique un peu plus précisément sur les causes de son acte. "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu tuer la fille que j'étais pour être quelqu'un d'autre. Quand je me suis réveillée, j'étais neuve. Je ne regrette pas ce geste, car j'ai réussi à naître ce jour-là", dit-elle. À l'époque, elle ne se sentait pas bien dans sa peau, "pas à [sa] place" et confie que ce jour-là, elle était "alcoolisée".

Isabelle Mergault, qui a été sauvée grâce à sa femme de ménage qui avait débarqué chez elle car elle avait oublié des affaires, a ajouté qu'après avoir passé plusieurs jours dans le coma, elle avait gardé de petites séquelles, particulièrement concernant la mémoire. "C'est pour ça que j'ai un problème avec la mémoire. Le coma a fait que j'ai plein de choses dans la tête dont je ne me souviens plus", dit-elle. Heureusement, à 58 ans, elle a trouvé la joie de vivre, notamment depuis qu'elle est devenue maman : la comédienne a adopté une petite fille il y a quelques années.

Thomas Montet