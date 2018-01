Isabelle Mergault, maman : "Maya m'a demandé si elle allait devenir blanche"

En 2009, Isabelle Mergault craque pour Maya, une petite fille dont la maman lui confie temporairement la garde alors qu'elle est en difficulté et doit retourner au Niger. Finalement, la comédienne adoptera la demoiselle et, contre toute attente, deviendra ainsi maman.

Interrogée par le magazine Nous deux à l'occasion de sa nouvelle pièce de théâtre La Raison d'Aymé, Isabelle Mergault évoque à quel point Maya a changé sa vie. "Devenir mère m'a donné un cadre. J'ai éloigné de moi les excès, je suis plus saine, je ne fume plus, je me lève pour l'emmener à l'école. Je l'ai adoptée, forcément, je lui dois d'être à la hauteur. (...) Je suis celle qu'elle veut que je sois. Elle pense que je suis solide, alors je le suis, histoire de ne pas la décevoir. Je me retrouve à être calme, patiente et à l'écoute. C'est comme ça qu'elle me voit, j'ai appris à l'être vraiment, tout du moins avec elle", confie-t-elle.

Revenant sur les étapes qui ont mené à l'adoption de Maya, Isabelle Mergault raconte que c'est lorsqu'elle a eu 4 ans que la petite est officiellement devenue sa fille. "Quand je lui ai dit qu'elle allait s'appeler Maya Mergault, elle m'a demandé si elle allait devenir blanche. C'est incroyable, une réplique pareille ! Je n'attendais pas cette petite fille et je n'imagine plus ma vie sans elle", ajoute-t-elle.

Thomas Montet

L'interview d'Isabelle Mergault est à retrouver dans Nous deux en kiosques le 16 janvier 2018.