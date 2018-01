Isabelle Nanty, ses rôles et sa fille : "Pour elle, ce doit être parfois gênant"

Isabelle Nanty a pour priorité de protéger sa fille : "Je me réfère souvent à la très belle expression de mon père au sujet de l'éducation : 'Passe devant, suis moi.' Il ne faut pas boucher la vue de son enfant. Il faut qu'il se projette lui-même dans son avenir.'" Celle qui incarne une maman poule dans Les Tuches 3 s'exprime également sur le rapport que sa fille a avec la notoriété de sa mère : "Je pense que pour un enfant d'acteur, c'est délicat de devoir partager son parent d'une part et de voir sa mère dans des costumes ridicules d'autre part, comme lorsque je joue Gladys dans Les Profs, avec ses énormes nichons... Pour elle, ce doit être parfois gênant."

L'adolescence n'est pas un âge facile d'ailleurs, l'enfant complexée qu'a été Isabelle Nanty s'en souvient et n'en garde pas un souvenir très joyeux : "Je suis devenue très complexée et je pense que ça m'est resté." Aujourd'hui, si elle se réjouit d'avoir accompli de belles choses, elle pense être passé à côté de sa vie de femme et à côté de certaines personnes : "Mais je n'ai pas de regrets."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 31 janvier 2018