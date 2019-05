Isabelle Saporta : En larmes, la compagne de Yannick Jadot quitte RTL

Isabelle Saporta quitte RTL ! La journaliste, qui animait une chronique matinale sur la célèbre station de radio a annoncé, mercredi 29 mai 2019, qu'elle démissionnait de son poste après l'officialisation de son couple avec Yannick Jadot, tête de liste du parti Europe Écologie Les Verts. Une officialisation qui fait polémique, puisqu'elle n'a eu lieu qu'au soir des élections européennes, où le parti de son compagnon est arrivé 3e, obtenant 13 sièges au Parlement européen.

Dans une interview au Parisien, la journaliste a annoncé qu'elle quittait RTL et qu'elle était en couple depuis près de deux ans avec l'homme politique. Dimanche dernier, Isabelle Saporta s'est ainsi affichée au bras de Yannick Jadot, devant les caméras. "Si j'avais voulu continuer le bal des faux-culs, je n'y serais pas allée. Mais j'en ai eu assez de cette tartufferie qui consiste à masquer au grand public ce que le petit milieu des médias sait très bien. J'ai eu envie d'être au côté de Yannick, c'était notre victoire", explique t-elle au quotidien.

Je n'ai pas perdu mon doctorat ni ma carte de presse

Quant à la déontologie journalistique, Isabelle Saporta assure avoir tout fait dans les règles. "Je n'ai pas commencé ma carrière avec Yannick Jadot ! Je suis une journaliste engagée, c'est d'ailleurs pour ça que RTL est venue me chercher (...) Je ne veux pas nuire à l'image de RTL, c'était mon rêve de journaliste et ça reste ma radio de coeur", poursuit-elle. Une décision et des tensions difficiles à vivre pour Isabelle Saporta, puisque nos confrères précisent que dès son arrivée pour réaliser l'interview, "elle fond en larmes".

"Je trouve détestables les réactions depuis dimanche sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas perdu mon doctorat, mon diplôme de Sciences-po, mes 20 ans de journaliste ni ma carte de presse, pas plus que mes neurones depuis que je suis en couple avec Yannick", ajoute l'ancienne animatrice. Il est cependant probable qu'elle n'aura plus sa carte de presse d'ici quelques mois, puisqu'elle révèle également faire son entrée dans le monde politique. "Je vais m'engager en politique. Les 13,5% des voix récoltées par les écologistes nous obligent à être à la hauteur", indique t-elle. Mais Isabelle Saporta pense également rester journaliste "toute sa vie" : "J'espère pouvoir continuer à débattre dans des émissions. C'est important de porter la parole écologiste dans les médias."

Retrouvez l'interview d'Isabelle Saporta en intégralité dans l'édition du Parisien du 29 mai 2019.