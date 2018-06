Isla et Prescription Lab : Un mariage inédit pour un festival bien-être

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2018, le festival d'Isla – Les Rencontres insulaires revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la musique, du bien-être, du yoga, du sport, de l'écologie et de la nature... Sur l'île des Embiez située à un kilomètre de Six-Fours-les-Plages près de Toulon, les organisateurs vous proposent trois jours déconnectés de tout pour vous retrouver, plonger dans des eaux translucides, vous faire masser et vous initier au paddle mais avant tout pour danser jusqu'au petit matin.

Pensé par Lionel Bensemoun (Calvi On The Rocks), le DJ, journaliste et programmateur Édouard Rostand et l'entrepreneur Paul Chavinier, Isla s'associe cette année avec Prescription Lab. Ces box beauté proposent des produits de marques partenaires sélectionnés en fonction de votre profil beauté, d'un produit Prescription Lab qui répond à vos besoins ainsi que le dernier numéro de Prescripteur, un magazine lifestyle qui vous ressemble. Prescription Lab partage cette vision de la fête solidaire et engagée avec Isla, et invite ses abonnées et sa communauté à des rencontres inédites autour du bien-être dans ce cadre privilégié. Toute l'équipe et la fondatrice de Prescription Lab, Sarina, seront présentes pour vous proposer des massages des mains et leur gommage au sel de l'île de Ré ou des manucures aux vernis naturels, etc.

Une programmation éclectique et surprise

La particularité du festival, en dehors de ces activités et rencontres bien-être, c'est sa programmation secrète jusqu'à la dernière minute. Alors pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend, sachez que l'édition 2017 a réuni des artistes aussi différents que La Femme, Polo & Pan, Jacques, Tshegue et Papooz... Les artistes et DJ jouent dans un véritable amphithéâtre provençal qui offre un charme unique aux soirées pouvant réunir jusqu'à 1 000 spectateurs. Pour cette édition 2018, les organisateurs ont aussi imaginé des rendez-vous acoustiques secrets sur tout le site du festival pour renforcer cette idée de cocon, d'intimité et de rencontres.

Un parcours artistique, une conférence sur l'éco-psychologie, une large sélection de food trucks locaux et végétariens sur la place du village, des hébergements en chambre d'hôtels, appartements ou maisons privatives, une base nautique et la possibilité de louer des vélos, tout le festival Isla a été imaginé pour vous faire vivre une expérience hors du temps.

Retrouvez toutes les informations sur les sites www.isla-lesembiez.com et www.lesilespaulricard.com (pour l'hébergement).