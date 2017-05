Issa Doumbia, amoureux et mystérieux, nous présente sa "moitié", son "avenir"

Issa Doumbia est amoureux et il tient à ce qu'on le sache.

L'humoriste de 34 ans, actuellement en pleine remise en forme à en croire ses publications Instagram, a en effet publié une photo de celle qui partage sa vie dimanche 30 avril. "Ma moitié, mon atout, mon avenir, mon futur et mon présent... mon jardin secret. Et non... pas de nom ni de visage...", a-t-il indiqué, très mystérieux, en légende d'un selfie où on le voit au côté de sa belle prenant quant à elle la pose... de dos.

Evidemment, les admirateurs du comédien que l'on prend plaisir à voir régulièrement sur nos petits écrans (Vendredi tout est permis, TPMP, Nos chers voisins...) n'ont pas tardé à saluer sa démarche. "C'est beau et touchant", "Plein de bonheur à vous deux", "Pour vivre heureux, vivez cachés", "Protège bien ta chérie et longue vie à vous deux", "Tu as bien raison, préserve la des médias", "Tu as raison, un peu d'intimité ça ne fait jamais de mal !", peut-on lire dès les premières réactions.

En 2014, on le savait en couple avec une certaine Caroline. Déjà très épris, il avait fait une sortie publique en se rendant au Festival de la fiction télévisée de La Rochelle à ses côtés. "Je songe à devenir papa, bien sûr, mais pas maintenant. Notre prochain projet sera plutôt d'acheter une maison", expliquait-il à la même période à nos confrères de Public.