Issa Doumbia confirme la rupture avec Caroline... exit sa secrète inconnue

Envoyé au Panama pendant une semaine avec l'ancien Star Académicien Jean-Pascal Lacoste, le sympathique Issa Doumbia dit avoir aimé l'aventure Perdus au milieu de nulle part. Évoquant ce qui lui a manqué avec la distance, il a révélé que ce n'était pas sa chérie Caroline puisqu'ils n'étaient plus ensemble... depuis un bon moment.

"Je ne suis plus avec Caroline depuis trois ans !", a lâché le jeune homme de 36 ans. Une jeune femme avec laquelle il avait posé en diverses occasions, notamment au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2014. D'ailleurs, avec elle, il se voyait déjà papa... Cette récente déclaration suscite cependant des interrogations parce que, aux dernières nouvelles, Issa Doumbia n'était pas non plus un coeur à prendre. Au printemps 2017, il présentait sa "moitié" en refusant de donner son nom. Mais, sur Instagram, l'humoriste a depuis fait disparaître toute photo de cette mystérieuse inconnue... Alors est-il célibataire ? Il semble que oui.

Issa Doumbia, qui a encore perdu du poids grâce à d'intenses efforts alimentaires et sportifs, a donc révélé ce qui lui avait le plus manqué en étant loin, avec peu d'affaires. "Ce qui manque le plus là-bas, c'est la technologie. J'avais tellement l'habitude des GPS. (...) Forcément, être déconnecté, se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est un peu dur. Mais à un moment donné, on sait aussi qu'on va rentrer chez nous", a-t-il confié.

Thomas Montet