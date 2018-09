Issa Doumbia et un ancien de la Star Academy "perdus au milieu de nulle part"

L'aventure sera plus que jamais au coeur de cette saison du groupe M6. Alors que Pékin Express 2018 s'achève ce mercredi 5 septembre 2018 sur la sixième chaîne, Mike Horn fera son retour avec son tout nouveau programme Cap Horn le 27 septembre prochain, au côté de l'humoriste et acteur Arnaud Ducret. Tous deux sont partis en expédition dans le Sud des Philippines, un voyage qui promet d'être riche en frayeurs et en émotions. W9 a quant à elle fait confiance à Moundir.

En plus de son émission Moundir et les apprentis aventuriers, au cours de laquelle des personnalités de télé-réalité doivent survivre et remporter des épreuves, on lui a confié Perdus au milieu de nulle part. Un périple en terre inconnue dans lequel il embarque deux célébrités.

Et pour la première, c'est l'humoriste Issa Doumbia et l'ancien candidat de la Star Academy Jean-Pascal Lacoste qui se sont envolés pour l'Amérique centrale. Leur but ? Rentrer en France en trouvant la personne qui détient leur billet de retour, sans argent, ni GPS. Une tâche qui s'annonce ardue. Pour l'heure, la date de diffusion n'a pas été annoncée.

Les téléspectateurs retrouveront également Issa Doumbia aux commandes de l'émission Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, sur W9. Il sera entouré de Norbert Tarayre, Priscilla Betti et Sheryfa Luna pour décrypter avec humour les vidéos les plus drôles vues sur le Web. Jean-Pascal fera quant à lui le show sur 6Ter dans Vous avez un colis. Le principe ? Cinq familles reçoivent un colis contenant des objets atypiques, innovants et originaux sur le pas de leur porte. À la fin de l'émission, après les avoir testés, ils doivent faire savoir s'ils souhaitent ou non les acheter.

Jean-Pascal Lacoste sera bien entendu accompagné de sa petite amie Delphine Tellier (la petite soeur de Sylvie Tellier) et de ses enfants, Kylie (10 ans) et Maverick (6 ans), nés d'une précédente union.