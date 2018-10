Issa Doumbia victime de fans envahissants : "C'est détestable"

Prochainement candidat de l'émission de survie Perdus au milieu de nulle part au côté de Jean-Pascal Lacoste (Star Academy) et aux commandes de l'émission Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, sur W9, Issa Doumbia est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Télé 7 Jours l'a donc rencontré pour dresser son portrait. L'humoriste de 36 ans a notamment révélé ce qui peut l'énerver dans la vie de tous les jours, comme le fait que ses fans soient parfois un peu trop envahissants.

A l'instar de toutes les personnalités publiques, Issa Doumbia est parfois interpellé dans la rue afin de signer des autographes ou prendre quelques photos. Et certains fans abusent parfois de la situation à son plus grand désespoir : "J'adore les gens, mais ceux qui me sautent dessus, qui m'attrapent par le cou pour avoir un autographe sans même dire bonjour, ça m'agace." L'ancien acteur de Nos chers voisins préfère, en toute logique, que son public l'aborde poliment et a une fois de plus précisé que c'est "détestable quand c'est fait agressivement".

Issa Doumbia ne supporte également pas les Parisiens qui conduisent mal et peut donc se montrer grossier quand cela arrive. Puis, c'est l'injustice que l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) évoque : "Ça remonte au collège. Quand un professeur me réclamait mon carnet de correspondance pour me coller à la place d'un autre. Et que celui-ci ne se dénonçait pas. Cette situation horrible, je l'ai vécue."

L'intégralité de l'interview d'Issa Doumbia est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 8 octobre 2018.