Ivana Trump, socialite épuisée : Looks, chauffeurs, galas... "c'est stressant"

Lors qu'elle se rend à des soirées ou à des événements mondains, Ivana Trump dégaine toujours de longues robes à paillettes très colorées, souvent agrémentées de traines ou de gants assortis. Question cheveux, l'ex-épouse du président américain Donald Trump est toujours coiffée de la même façon, relevant sa cascade blonde en un chignon haut, lissant sa frange droitement coupée.

Tout ceci représente pourtant un travail minutieux et éreintant. Lors d'un gala de charité organisé lundi dernier (22 octobre 2018) à New York, la socialite de 69 ans a révélé qu'elle ressentait beaucoup de pression à fouler aussi régulièrement le tapis rouge. "Assister à ces événements est stressant parce que les autres femmes vous regardent. On doit se coiffer, se maquiller, choisir une robe. Si je porte une traine, je dois prendre mes précautions et éviter qu'elle se retrouve coincée dans une porte tournante. Puis il faut ne pas tomber dans les escaliers. Je dois partir pour 19h, la voiture arrive à 19h20. Donc je dois monter dedans et être à l'heure", a-t-elle glissé selon la Page Six.

Et d'ajouter qu'elle avait également une stratégie pour ne pas toujours porter les mêmes tenues. "Je ne pense pas que je puisse reporter cette robe car c'est un gros événement. Mais je peux l'emporter avec moi en Europe, comme par exemple à Saint-Tropez... J'ai une maison à Saint-Tropez et une maison à Miami. Donc je ne la reporterai pas aux États-Unis, mais certainement durant l'été à Saint-Tropez", a-t-elle ajouté.

Quel talent !