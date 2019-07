Ivana Trump : Son ex se lâche sur ses enfants, "répugnants et stupides"

Mercredi 26 juin 2019, Ivana Trump, ex-femme du président américain Donald Trump, révélait ne plus être en couple avec Rossano Rubicondi après dix ans de relation. "Je suis de nouveau une femme célibataire (...) La relation longue distance ne fonctionnait pas vraiment. Nous avons passé du bon temps et nous restons amis. La rupture a été amicale", assurait la milliardaire dans une interview au site américain Page Six. Visiblement, leur séparation a laissé un goût amer chez l'animateur de télévision italien, puisque c'est dans les mêmes colonnes qu'il a réglé ses comptes avec les trois enfants de son ex-femme, Ivanka (37 ans), Donald Jr (41 ans) et Eric Trump (35 ans).

S'il assure avoir "du respect" pour Ivana Trump, Rossano Rubicondi dit ouvertement "ne pas être fan du reste de sa famille". "Ils ont été méchants et vulgaires avec moi. Encore et encore, je les ai entendus prononcer des mots que je n'ai pas appréciés. Je m'en fiche de qui est ton père ou ta mère, tu ne me parles pas comme ça", explique t-il à Page Six, manifestement irrité. L'homme de 47 ans explique que les trois enfants de son ex-femme n'avaient que l'argent en tête. "Je ne sais pas s'ils ne m'aimaient pas, mais ces gens ne pensent qu'à l'argent. Ils n'ont pas de coeur. Ce sont des ordures", poursuit Rossano.

"Donald Jr est un idiot, un abruti", s'insurge t-il. Nos confrères précisent que l'animateur italien a explicitement demandé que le mot "abruti" soit écrit "en lettres capitales". Il ajoute : "Ils ne sont personne. Ils sont répugnants. On parle d'enfants qui sont vraiment stupides, sauf Ivanka. Ce sont des merdes. Avant qu'il ne disent quoi que ce soit à propos de moi, je vais leur laver la bouche au savon. Ils font honte à la race humaine", conclut-il, dans un excès de rage. Un homme en colère.