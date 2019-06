Ivanka et Tiffany Trump à Buckingham : elle jouent les touristes à selfies

Invité par la reine Elizabeth à un dîner d'État le 3 juin 2019 à Londres, le président américain Donald Trump est arrivé accompagné de ses quatre enfants adultes et leurs conjoints respectifs. Comme le rapporte l'AFP, les Trump n'ont pas manqué de relayer avec enthousiasme leur passage à Buckingham Palace sur les réseaux sociaux, non loin du prince Charles, du prince William et de Kate Middleton.