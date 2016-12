Ivanka Trump : Attaquée dans un avion par un opposant de son père Donald !

Ivanka Trump se souviendra longtemps de son grand départ en vacances pour les fêtes de Noël 2016 ! Jeudi 22 décembre au matin, alors qu'elle avait embarqué à bord d'un vol low cost de la compagnie JetBlue à l'aéroport de New York et en direction de San Francisco, la fille aînée du président élu Donald Trump a été attaquée verbalement par un opposant mécontent.

Selon les informations rapportées par TMZ, la nouvelle First Daughter était accompagnée de son mari Jared Kushner, de leurs trois enfants et de quelques autres membres de la famille pour voyager en seconde classe. À peine installée, la femme d'affaires de 35 ans a eu la mauvaise surprise de se heurter à un passager très agressif.

L'homme en question est un avocat new-yorkais qui se nomme Dan Goldstein. Il ne voyageait pas seul puisqu'il était avec son mari, Matthew Lasner, et tenait dans ses bras leur enfant en bas âge lorsqu'il s'est approché d'Ivanka Trump pour lui dire tout le mal qu'il pensait d'elle. "Votre père est en train de ruiner le pays ! (...) Pourquoi est-elle sur notre vol ? Elle devrait voyager en privé", s'est-il notamment écrié avant d'être appréhendé par les membres de l'équipage.

Mon mari va les approcher pour les attaquer

Toujours selon TMZ, Dan Goldstein était dans un tel état d'énervement qu'il a fini par être débarqué de l'avion. "Vous me virez parce que j'exprime mon opinion ?!!", aurait-il notamment lancé avant de prendre ses affaires et de rejoindre le terminal. Un passager présent à bord a par ailleurs expliqué qu'Ivanka Trump avait "ignoré" son détracteur en essayant de "distraire ses enfants avec des crayons de couleur". Plus tard, la compagnie JetBlue a publié un communiqué officiel pour commenter l'incident. "Si l'équipage établit qu'un passager provoque un conflit à bord, il lui sera demandé de quitter l'appareil, tout particulièrement si le personnel de bord estime qu'il y a un risque d'escalade durant le vol", a-t-on indiqué, précisant que les deux passagers débarqués avaient pu prendre l'avion suivant pour rejoindre San Francisco.

Cette agression était apparemment préméditée puisque quelques minutes avant l'incident, l'époux de Dan Goldstein avait écrit un message sur son compte Twitter pour annoncer qu'il comptait s'attaquer à Ivanka Trump. "Ivanka et Jared sont à l'aéroport de JFK terminal 5, vol commercial. Mon mari va les approcher pour les attaquer", avait écrit Matthew Lasner. Après un déferlement d'insultes et de menaces, le compte Twitter a été suspendu. Plusieurs internautes ont même publié sur le réseau social les coordonnées complètes du couple, appelant à des représailles.

De leur côté, Ivanka Trump, son mari et leurs enfants ont été accueillis à l'aéroport de San Francisco par de nombreux agents de sécurité. Au total, cinq voitures les attendaient sur le tarmac de l'aéroport pour les rapprocher du jet privé qui se trouvait quelques mètres plus loin, afin de rejoindre leur destination finale. D'après TMZ, cette organisation était déjà prévue et n'aurait rien à voir avec l'incident qui s'était produit quelques heures auparavant à New York.

S.L.